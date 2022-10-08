Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден проигнорировал вопрос журналистки, которая попросила главу государства поговорить о его российскому коллеге Владимире Путине.

Президент США после пресс-подхода поспешил исчезнуть из поля зрения представителей СМИ и направился к вертолёту. Именно в этот момент журналистка спросила, будет ли он говорить о российском президенте, после чего Байден побежал по лужайке от репортеров. Затем Байден все же замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт. Инцидент на видео запечатлел корреспондент РИА Новости.

Накануне президент Соединенных Штатов заявлял, что Вашингтон, а также его союзники не испугаются слов президента России Владимира Путина. Он указал, что Америка намерена по-прежнему придерживаться взятого ранее курса и продолжит предоставлять вооружения для того, "чтобы Украина могла себя защищать".