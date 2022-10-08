МВФ выделил 1,3 миллиарда долларов на оказание финансовой поддержки Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 7 октября одобрил выделение Украине 1,3 миллиарда долларов для ускоренного финансирования. Об этом сообщается в заявлении организации.

В документе отмечается, что данные средства пойдут на "удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платежного баланса" страны. Также представители МВФ уверены, что выделение такой суммы "сыграет стимулирующую роль для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины".

Напомним, в марте этого года МВФ одобрил предоставление Украине чрезвычайного финансирования в размере 1,4 миллиарда долларов. Эти средства будут предоставлены в рамках Инструмента для ускоренного финансирования МВФ, "чтобы помочь справиться со срочными финансовыми потребностями и смягчить экономические последствия войны".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.