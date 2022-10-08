В Польше подготовили законопроект, обязывающий беженцев платить за жилье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше власти намерены обязать украинских беженцев, прибывших в страну, оплачивать предоставленное им жилье от государства. Соответствующие поправки в законодательство Совет министров планирует одобрить в ближайшие две недели. Об этом сообщает издание Gazeta Prawna.

Прежде всего речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье по последним данным проживают порядка 80 тысяч беженцев.

- Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство, - цитирует газета слова представителя правительства.

Ранее сообщалось, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия. Как сообщало издание Rzeczpоspolita, таким способом власти намерены стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.

KP.RU уже писал, что Германии содержание беженцев вылезет не в один десяток миллиардов евро в течение года. И даже такой богатой стране это может быть не по карману.