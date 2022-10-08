WhatsApp* перестанет работать на iPhone 5 и iPhone 5C в конце октября 2022 года Фото: Shutterstock

Приложение WhatsApp* до конца октября 2022 года прекратит работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой.

Как пояснил основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко, воспользоваться приложением для общения не смогут владельцы iPhone 5 и iPhone 5C. Об этом эксперт рассказал в беседе с "Прайм".

Ткаченко объяснил, что такая необходимость могла возникнуть из-за устаревших операционных систем, которые не в состоянии поддерживать более современные способы передачи данных, требующихся для функционирования приложения.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года WhatsApp* прекращает поддержку операционных систем старше Android 4.4 KitKat и iOS 9. По статистике, телефонами с операционной системой Android 4.4 и старше все еще пользуется около двух процентов россиян.

WhatsApp* - приложение принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России