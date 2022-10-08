Daily Mail: Британия проверит трубопроводы из-за опасения "минирования" Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании власти распорядились в срочном порядке проверить подводные кабели и трубопроводы. Это связано с опасениями, что их якобы могла "заминировать" Россия, пишет Daily Mail.

- Британские министры попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины, - говорится в публикации.

Также по некоторым данным источника, несколько лет Лондон наблюдал "подозрительную активность российских подлодок" вокруг своей подводной инфраструктуры.

Напомним, 26 сентября в прессе появились сообщения об авариях на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Обе "трубы" находились в простое. По первому потоку поставка газа была прекращена, но внутри газ был закачан. По второму перекачка даже не начиналась. Все это произошло в Балтийском море на трансграничной территории недалеко от острова Борнхольм.