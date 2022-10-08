Советник главы Крыма сообщил, что на Крымском мосту горит цистерна с топливом

Крымский мост временно закрыли для проезда транспорта из-за пожара Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на Крымском мосту горит цистерна с топливом. По его словам, судоходные арки огнем не повреждены.

"О причинах и последствиях говорить рано, - написал Крючков в своем телеграм-канале. - Ведутся работы по тушению пожара".

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено в связи с пожаром. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 8 октября 2022 года.

По предварительной информации, загорелась цистерна с топливом. В связи с этим временно прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного.

В Крымской железной дороге уточнили, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда.

"Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь, - сообщили в ведомстве. - Ведутся аварийные работы".

По данным крымских властей, для транспортных средств, которые не могут проехать на мост, организована стоянка с водой и туалетами в Керчи. В ликвидации пожара и его последствий задействованы сотрудники МЧС и дорожных служба.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в августе советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост. Каким конкретно образом украинская сторона собирается атаковать Крымский мост, Подоляк не сказал.