Что произошло в ночь на 8 октября Фото: REUTERS

Высокие цены на бензин в Штатах - не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в самой Америке. Об этом в интервью Fox News заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр. Глава ведомства также указал на то, что государство не ставило перед собой цель навредить американской стороне.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа о поддержке Японии по вопросу Южных Курил. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте офиса главы государства. Так Украина "подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии", сообщили политик.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии - 2022 . Им стали белорусский адвокат и активист Алесь Беляцкий, ликвидированный по решению суда российский центр "Мемориал"* (*Организация, признанная НКО-иноагентом, ликвидирована решением Верховного суда РФ) и украинский "Центр гражданских свобод".

Перебои в работе системы спутниковой связи Starlink вызывают панику среди украинских военных. Об этом заявил изданию Financial Times высокопоставленный чиновник из украинского правительства. По информации источника, перебои в работе Starlink приводят к тому, что из-за сбоев связи украинские солдаты в панике звонили на телефоны доверия.

Соединенным Штатам не следует позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому "водить себя за нос" на "грань ядерной войны", пишет колумнист Род Дреер в статье для The American Conservative (ТАС). В публикации автор отмечает, что в интересах украинского политика заставить США и Европу оказывать максимальную помощь Украине, однако это "явно" не в интересах самих американцев.