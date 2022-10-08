Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье

Минимальные ставки по ипотеке в Сбербанке выросли на 0,5% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье в Сбербанке повысились на 0,5 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации в субботу, 8 октября 2022 года.

Таким образом, теперь минимальная ставка по данному виду кредита на первичном и вторичном рынках жилья составляет 10,4% (ранее – 9,9%).

"Рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода, потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта", - аргументировали в Сбербанке.

В кредитной организации также добавили, что ставки по государственным программам не изменились.

Напомним, за последние две недели ряд банков увеличили процентные ставки по ипотеке. Кто-то на 0,1 п.п., а кто-то сразу на 2 п.п. В частности, это сделали МКБ, "Зенит", Альфа-Банк, "Уралсиб" и Газпромбанк.

Пока не все застройщики заметили сильное удорожание кредитов по своим проектам, но многие из игроков рынка не исключают, что не за горами повышение процентов на жилищные кредиты крупными банками.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер Марат Хуснуллин выступил за снижение ставки по льготной ипотеке, а еще за распространение ее на вторичное жилье.

По словам зампреда российского правительства, сегодня цены на недвижимость растут не только из-за доступного жилищного кредитования. Сказался рост курса доллара, проблемы с импортом. В жилье эконом-класса его доля составляет не менее 8%.