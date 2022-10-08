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Политика8 октября 2022 5:44

Губернатор Сахалина назвал нелепой попытку Зеленского признать Курилы японскими

Валерий Лимаренко подчеркнул, что жители Сахалинской области сделали выбор, проголосовав за изменения Конституции в 2020 году
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Южные Курилы - российская территория, и призывы к нарушению целостности государства недопустимы

Южные Курилы - российская территория, и призывы к нарушению целостности государства недопустимы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепым указ президента Украины Владимира Зеленского о признании Киевом российских Южных Курил японской территорией.

"Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства – недопустимы, - написал Лимаренко в своем телеграм-канале в субботу, 8 октября 2022 года. - Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты".

Валерий Лимаренко подчеркнул, что жители Сахалинской области сделали выбор, проголосовав за изменения Конституции в 2020 году, которые ставят окончательную точку в этом вопросе.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский сообщил о подписании указа о поддержке Японии по вопросу Южных Курил. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте офиса главы государства. Также Верховная рада Украины приняла постановление о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".