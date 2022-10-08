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Общество8 октября 2022 6:06

Подаренный Путину белорусский трактор собирают по спецзаданию

Цену трактора на заводе называть не стали, так как посчитали это неуместным
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Подаренный Путину белорусский трактор собирают по спецзаданию

Подаренный Путину белорусский трактор собирают по спецзаданию

Фото: REUTERS

В пресс-службе «Минского тракторного завода» рассказали, что подаренный президенту России Владимиру Путину белорусский трактор собирают по специальному техническому заданию.

«Этот трактор сейчас сдают в цехе опытного производства, потому что у него специальное техническое задание. Базовые характеристики соответствуют модели, которая сходит с конвейера, но эта модель — по специальному техническому заданию. Он будет точно такой, каким вы видите его на сертификате. У нас такой цвет, это наш трактор», — объяснила пресс-секретарь завода Юлия Дыленок в беседе с "Газета.ru".

Цену трактора на заводе при этом называть не стали, так как посчитали это неуместным.

Белорусский президент Александр Лукашенко подарит российскому лидеру Владимиру Путину трактор в честь дня рождения. Глава республики приехал на неформальный саммит СНГ в Константиновский дворец. По его словам, у Путина будет такой же трактор, которым пользовался сам президент Белоруссии, рассказывает ФАН.

Ранее президент АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин отметил в беседе с телеканалом «360» важную роль, которую российский лидер сыграл в судьбе своей страны. По его словам, Путин за четыре срока повысил уровень жизни россиян и расширил границы России.

Российские пользователи социальных сетей в день рождения президента РФ Владимира Путина затроллили американского лидера Джо Байдена. В одном из постов на официальной странице Белого дома, который опубликован 7 октября, россияне начали писать в комментариях поздравления с юбилеем, обращенные к Путину. В них они желали политику здоровья и долгих лет жизни, а также выражали слова благодарности за Россию.