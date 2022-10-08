Подаренный Путину белорусский трактор собирают по спецзаданию Фото: REUTERS

В пресс-службе «Минского тракторного завода» рассказали, что подаренный президенту России Владимиру Путину белорусский трактор собирают по специальному техническому заданию.

«Этот трактор сейчас сдают в цехе опытного производства, потому что у него специальное техническое задание. Базовые характеристики соответствуют модели, которая сходит с конвейера, но эта модель — по специальному техническому заданию. Он будет точно такой, каким вы видите его на сертификате. У нас такой цвет, это наш трактор», — объяснила пресс-секретарь завода Юлия Дыленок в беседе с "Газета.ru".

Цену трактора на заводе при этом называть не стали, так как посчитали это неуместным.

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