Исследование показало, что 49% россиян потеряли мотивацию к работе из-за стресса Фото: Архив "КП"

Сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис онлайн-психотерапии «Ясно» провели исследование и выяснили, что из-за стресса 52% опрошенных испытывают проблемы с концентрацией на рабочих задачах. Еще 49% респондентов отметили падение мотивации, а 35% — снижение скорости выполнения задач.

Как рассказывает "Газета.ru", почти половина опрошенных жителей России (48%) рассказали, что справиться с чувством тревоги им помогают прогулки на свежем воздухе. 42% респондентов отметили, что справляются со стрессом благодаря общению с близкими, а 31% участников исследования помогает ограничение чтения новостей.

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