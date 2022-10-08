Советник главы Крыма Крючков сообщил, что полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что запаса горючего и продовольствия на полуострове достаточно, все логистические схемы отработаны.

"Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", - написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате пожара на Крымском мосту, предварительно, нет, сообщил Крючков.

Напомним, ранним утром во вторник, 8 октября 2022 года, появились сведения, что на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом. Из-за этого движение перекрыли.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что судоходные арки огнем не повреждены. Чиновник также добавил, что, по предварительным данным, при возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту никто не пострадал.

В Крымской железной дороге проинформировали, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что судоходство в Керченском проливе из-за инцидента не приостанавливалось.