Глава парламента Крыма Константинов: повреждения на Крымском мосту будут оперативно восстановлены Фото: ТАСС

Повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"В причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, утром 8 октября произошло возгорании цистерн с топливом на Крымском мосту. Пожар случился в хвосте грузового поезда. Движение транспорта полностью остановлено. На месте работают экстренные службы.

После взрыва обрушилось два автомобильных пролета моста. Но самое главное: нет препятствий для судоходства - это подтвердил Крючков. Плюс судоходные арки - самая сложная часть моста. Починить все остальное будет проще. Дорожные службы подтвердили, что проехать по крымскому мосту сейчас нельзя. Полиция разворачивает все машины, которые движутся по дороге к переправе.