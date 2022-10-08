Минэнерго: запасов автомобильного топлива в Крыму хватит на 15 дней

Пожар на Крымском мосту Фото: ТАСС

Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Его запасов на полуострове хватит на 15 дней. Об этом сообщило Минэнерго в субботу, 8 октября 2022 года.

В ведомстве добавили, что организована работа по поставкам этого ресурса на полуостров.

"Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней, и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза", - говорится в телеграм-канале министерства.

Как ранее писал сайт KP.RU, в связи с ЧП на Крымском мосту приостановлена продажа билетов на поездки из Крыма в материковую часть России, а также в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Напомним, одна автомобильная нитка Крымского моста, которая связывает Керчь и Тамань, предположительно, не пострадала, о чем свидетельствует ее визуальный осмотр. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.