Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200-500 млн рублей Фото: REUTERS

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) провел оценку ущерба на Крымском мосту от ЧП, которое произошло утром 8 октября. Пресс-служба союза сообщает, что по предварительной оценке сумма ущерба составляет 200-500 млн рублей.

"ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей", - отметили в союзе.

Как говорится в сообщении пресс-службы ВСС, у союза страховщиков пока нет данных о договорах страхования Крымского моста. Если он числится как государственное имущество, то страховка в этом случае не предусматривается, пишут в ВСС.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, за которым последовало возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Несколько позднее, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что находится на месте происшествия и координирует ситуацию. По его словам обрушилось 2 линии дорожного полотна моста. Он призвал население придерживаться официальной информации и сохранять спокойствие, а планировавших выезд остановиться в отелях и гостиницах за счет Республики Крым.