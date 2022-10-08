Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2022 8:12

Керченская паромная переправа возобновила работу

Задействованы уже четыре парома
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пожар на Крымском мосту

Пожар на Крымском мосту

Фото: REUTERS

Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

По данным ведомства, к работе привлечены четыре парома, один из них уже направлен к терминалу для погрузки.

"По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев", - уточнили в министерстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Его запасов на полуострове хватит на 15 дней. Об этом сообщило Минэнэрго с уточнением, что организована работа по поставкам этого ресурса на полуостров.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

В связи с инцидентом перекрыто движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Сроки закрытия определят по итогам обследования объекта.