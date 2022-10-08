Пожар на Крымском мосту Фото: REUTERS

Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

По данным ведомства, к работе привлечены четыре парома, один из них уже направлен к терминалу для погрузки.

"По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев", - уточнили в министерстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Его запасов на полуострове хватит на 15 дней. Об этом сообщило Минэнэрго с уточнением, что организована работа по поставкам этого ресурса на полуостров.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

В связи с инцидентом перекрыто движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Сроки закрытия определят по итогам обследования объекта.