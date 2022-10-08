Захарова связала реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту с его "террористической сущностью"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на ЧП на Крымском мосту, из-за которого пришлось приостановить автомобильное и железнодорожное сообщение с материковой частью России по этому объекту.

"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - написала Захарова в своем телеграм-канале в субботу, 8 октября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.

Напомним, по предварительной информации следствия, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.