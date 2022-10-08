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Политика8 октября 2022 8:59

ВСУ обстреляли белгородское село Бирюч, пострадала 16-летняя девушка

Информация о разрушениях уточняется
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские войска обстреляли белгородское село

Украинские войска обстреляли белгородское село

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщает "КП-Белгород" со ссылкой на информацию главы региона Вячеслава Гладкова.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадала 16-летняя девушка. Информация о разрушениях уточняется.

"По предварительным данным ранена мирная жительница, девушка 16 лет, - уточнил губернатор. - Бригада медиков выехала на место".

Напомним, в начале октября Вооруженные силы Украины атаковали другое белгородское село – Головчино. В результате обстрела погибла 48-летняя женщина. По словам Вячеслава Гладкова, снаряды попали в центральную часть села, имеются разрушения.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине сентября Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор со стороны Украины. В результате пострадала женщина.