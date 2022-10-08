Байден обвинил РФ и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден обвиняет Россию и Саудовскую Аравию из-за роста цены на бензин в США. По его словам, он мог бы снизить стоимость более чем на 1,6 долларов за галлон.

“Я смог снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара (за галлон), но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали РФ и Саудовская Аравия”, - заявил лидер США.

Президент Америки считает, что вместе с топливом будет расти стоимость потребительской корзины, как и цены на здравоохранение и энергетику в целом.

"Если республиканцы (по итогам промежуточных ноябрьских выборов в США) получат контроль над Конгрессом, эти исторические победы, которых мы добились для американцев, будут отняты”, - отметил Байден.

Выступление Байдена с речью состоялось в штате Мэриленд на заводе Volvo Group. Мероприятие было посвящено развитию американской экономики и расширению производства различной продукции внутри США.

"Где написано, что Америка больше не может быть ведущим производителем в мире? По всей Америке мы доказываем, что "Сделано в США" - это не просто слоган, это реальность. Мы доказываем, что наши лучшие дни впереди, а не позади", - отметил американский президент.

Volvo Group специализируется на производстве грузовиков, автобусов, двигателей и различной строительной техники.

Напомним, 5 октября 2022 года страны ОПЕК+ приняли решение о снижении добычи нефти в связи ростом цен на “черное золото” на рынке. Ограничения решили ввести с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года.

А вчера, 7 октября, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на поставки нефти в Европу и повысила их для США. На американский рынок компания намерена поставлять нефть всех марок с небольшой надбавкой по стоимости в 0,2 доллара за баррель.