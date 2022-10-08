Горячая линия для туристов из Крыма заработала в России

Зарина Догузова. Фото: Виктория Виатрис/фотохост-агентство ТАСС

В России запущена горячая линия для туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф", запущенный правительством России для публикации оперативной и проверенной информации.

Получить ответы по интересующим вопросов, связанных с пребыванием в Крыму на фоне ЧП на Крымском мосту, можно по телефону 8-800-511-80-18.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что забронировавшие отдых на территории полуострова россияне могут поменять направление или согласиться перенести поездку на более поздний срок.

"Организованные туристы, которые ещё не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха", - уточнила Догузова.

Неорганизованным отдыхающим для решения вопросов рекомендуется обращаться к администраторам отелей, гостиниц и санаториев, где они забронировали места.

Как ранее писал сайт KP.RU, исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил журналистам, что примерно 4 тысячи туристов должны были покинуть Крым в ближайшие 3-4 дня. Еще примерно столько же отдыхающих в эти дни планировали отправиться в республику.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В связи с инцидентом перекрыто движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.