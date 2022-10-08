Восстановление Крымского моста начнется после проведения следственных действий Фото: REUTERS

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с обращением к гражданам по поводу ЧП на Крымском мосту. По его словам, восстановительные работы на объекте начнутся сразу после проведения следственных действий. Соответствующие меры будут предприняты в ближайшее время.

“Сегодня приму участие в работе Правительственной комиссии по выяснению причин происшедшего на Крымском мосту и ликвидации последствий ЧП. Будут выработаны меры по устранению повреждений и восстановлению разрушенного. Работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов”, - сказал Аксенов.

Обращаясь к крымчанам он заверил, что Республика полностью обеспечена топливом и продовольствием более чем на два месяца, и нет никаких причин для паники и ажиотажа.

Глава региона призвал жителей республики набраться терпения, напомнив, что Крым переживал куда более непростые времена.

“Ситуация под контролем. Общими усилиями мы все преодолеем, никаких сомнений в этом нет», - утверждает глава Крыма.

Ранее выступил также министр топлива и энергетики региона Игорь Коринь, который заявил, что доставка бензина и топлива на полуостров Крым будет осуществляться по материковой части.

Более того, работу возобновила керченская паромная переправа. В Минтранс РФ сообщили, что задействовано четыре судна для перевозки.