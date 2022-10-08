Губернатор Севастополя заявил, что все ограничения на продажу продуктов и топлива сняты Фото: REUTERS

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале написал, что ограничения на продажу продуктов и топлива сняты и “никакого дефицита нет и не будет”.

“Те не менее, прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций и уровнем цен. Такие моменты будут жестко пресекаться”, - заверил губернатор.

Логистические поставки топлива и товаров будут осуществляться, по его словам, по материковым территориям РФ.

Несколько ранее своим обращением в сети поделился глава Крыма Сергей Аксенов. Он подтвердил, что восстановительные работы на разрушенной части Крымского моста после утреннего ЧП начнутся в ближайшее время. Предварительно, как сказал он, необходимо провести следственные мероприятия.

Работу по устранению последствий возгорания на Крымском мосту также курировал Сергей Аксенов. Он сообщил, что две линии дорожного полотна обвалились, а семь составов локомотива с топливом охватило огнем. На данный момент пожар потушен.