Минтранс Крыма сообщил, что погода позволяет запустить паромное сообщение

Паромное сообщение Крыма с материковой частью России запустят уже сегодня Фото: Дмитрий СТЕШИН

Паромное сообщение Крыма с материковой частью России все-таки будет запущено в субботу, 8 октября 2022 года. Об этом сообщает министерство транспорта республики.

Изначально были опасения, что погодные условия могут помешать возобновлению движения паромов, но в результате специалисты пришли к выводам, что погода позволяет отправлять паромы в плавание.

По данным крымского Минтранса, два парома уже готовятся к отплытию, а еще несколько – уже на подходе.

"Ведется работа по запуску паромной переправы из Керчи в порт "Кавказ", - уточнил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. - В настоящие время ведется пусконаладка и запуск двух паромов, и еще несколько паромов осуществляет движение в направление Республики Крым".

Как ранее писал сайт KP.RU, Керченская паромная переправа возобновила работу после ЧП на Крымском мосту, из-за которого пришлось приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Напомним, в Росморречфлоте сообщили журналистам, что пожар на цистерне с топливом не оказал влияния на судоходство в Керченском проливе. По данным ведомства, судоходство не приостанавливалось, и суда продолжают идти по своим маршрутам.