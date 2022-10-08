Власти Севастополя заверили, что город полностью обеспечен топливом для отопительного сезона

Глава департамента хозяйства Севастополя Евгений Горлов заявил, что в регионе есть все необходимые топливные резервы Фото: REUTERS

Глава департамента хозяйства Севастополя Евгений Горлов сообщил, что город полностью обеспечен топливом и необходимыми резервами для проведения отопительного сезона. Об этом он написал в своем телеграм-канале, добавив, что администрация успела закупиться энергетической продукцией впрок.

“Мы закупили уголь, мазут - мы обеспечены полностью на весь отопительный сезон", - сказал Горлов.

На данный момент в Севастополе работают 61 заправка с 1,7 тыс. тоннами бензина, имеется четыре резервуара, полностью заполненных топливом. Город заранее закупил аварийный запас топлива для всех социально значимых учреждений, уточняет глава департамента сельского хозяйства города.

Полную оснащенность Севастополя продуктами и топливом также подтвердил губернатор города Михаил Развожаев. Он заверил, что никакого дефицита нет и не будет. Более того прокуратура проследит за возможными спекуляциями с ростом цен на товар. Подобные манипуляции будут жестко пресекаться, уточнил губернатор.