МИД Китая назвал тайваньский вопрос внутренним делом страны, ответив на слова Маска

Китай опроверг слова Маска о неизбежности конфликта вокруг Тайваня Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало слова американского миллиардера Илона Маска о неизбежности конфликта вокруг Тайваня.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала тайваньский вопрос внутренним делом государства и подчеркнула намерение китайских властей провести мирное воссоединение территорий.

"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна, - уточнила Мао Нин. - Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа "одна страна - две системы".

По ее словам, Пекин готов решительно пресекать попытки сепаратистов расколоть Китай и вмешательство внешних сил, а также защищать государственный суверенитет и территориальную целостность КНР.

Как ранее писал сайт KP.RU, Илон Маск заявил, что считает конфликт вокруг Тайваня неизбежным. Для предотвращения возможных боевых действий основатель компаний Tesla и SpaceX предложил придать острову статус особого административного района КНР.

Напомним, принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу не меняется: Тайвань - неотъемлемая часть Китая. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Чжаньшу.