Установлена личность собственника подорванного на Крымском мосту грузовика

Пожар на Крымском мосту Фото: ТАСС

Следственный комитет России установил личность собственника грузовика, который взорвался на Крымском мосту, в результате чего произошло возгорание цистерн с топливом грузового поезда. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в субботу, 8 октября 2022 года.

"Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия, - уточнили в пресс-службе СК. - Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация".

Как ранее писал сайт KP.RU, как минимум три человека погибли при взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Это люди, которые находились в ближайшей к грузовику машине.

Напомним, по предварительной информации, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.