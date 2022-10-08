Власти Херсона заявили, что ЧП на Крымском мосту не повлияет на поставки продовольствия в регион Фото: REUTERS

Председатель Совета министров Правительства Херсонской области Сергея Елисеева заявил, что в связи с ЧП на Крымском мосту перебоев с поставками продовольствия и товаров первой необходимости не будет. Об этом говорится в телеграм-канале администрации Херсонской области. В регионе имеются все необходимые стратегические запасы топлива, лекарств и продуктов.

“В регионе также созданы стратегические запасы топлива, медикаментов и продовольствия. После ремонта Крымский мост возобновит свою работу", - заявил Елисеев.

Несмотря на то, что в результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета моста, арка над его сухопутной частью не повреждена, говорится в сообщении.

По словам Елисеева МИнтранс РФ налаживает альтернативные способы поставки необходимых ресурсов в Херсонскую область.

“Росморречфлот информирует, что инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе”, - заверил министр.

Напомним, что керченская паромная переправа возобновила работу. К перевозке привлечены четыре судна, а также еще три готовятся к работе на переправе.