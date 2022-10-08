Между Крымом и Кубанью запустят пассажирские суда вместимостью до 100 человек

Суда вместимостью до 100 человек запустят между Крымом и Кубанью Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пассажирские суда вместимостью до 100 человек запустят между Крымом и Кубанью. Об этом рассказал журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, это планируется сделать уже в субботу, 8 октября 2022 года.

"В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости - 100 и более человек, - уточнил Лукашенко. - Организовать движение средних судов возможно".

Как ранее писал сайт KP.RU, паромное сообщение Крыма с материковой частью России все-таки будет запущено в субботу, 8 октября 2022 года. Изначально были опасения, что погодные условия могут помешать возобновлению движения паромов, но в результате специалисты пришли к выводам, что погода позволяет отправлять паромы в плавание.

Напомним, одна автомобильная нитка Крымского моста, которая связывает Керчь и Тамань, предположительно, не пострадала, о чем свидетельствует ее визуальный осмотр. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, позднее будет составлен график движения по паромной переправе. Об этом проинформируют дополнительно.