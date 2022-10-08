Пожар на Крымском мосту Фото: ТАСС

Поезда могут возобновить движение по Крымскому мосту после ЧП со взрывом грузовика уже вечером в субботу, 8 октября 2022 года. Как сообщается в телеграм-канале Минтраснса, об этом свидетельствует первичная оценка повреждений инфраструктуры.

"По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск, - уточнили в ведомстве. - О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно".

Как ранее писал сайт KP.RU, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, в результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом на Крымском мосту. В связи с этим временно прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного. В Крымской железной дороге уточнили, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда.