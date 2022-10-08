Власти Краснодарского края сообщили, что керченская паромная переправа готовится к работе

Идут организационные мероприятия на Керченской паромной переправе, а также вносятся корректировки в связи с штормовыми условиями Фото: REUTERS

В Керченской паромной переправе проводятся подготовительные работы для организации и начала перевозок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Вместе с тем “штормовое море” вынуждает делать корректировки относительно работы Керченской паромной переправы.

"В настоящий момент Керченская паромная переправа еще не работает. Специалисты проводят необходимые мероприятия для организации и начала перевозок. Также корректировки вносят погодные условия – штормовое море", - говорится в сообщении.

При этом для осуществления перевозок и в целом открытия переправы имеется вся нужная инфраструктура.

Ранее уже сообщалось, что на переправе готовы к работе четыре парома. Еще три судна находятся в состоянии подготовки.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что утром 8 октября на Керченском мосту произошел взрыв, в результате которого обвалилось две линии дорожного полотна и загорелся топливный состав.