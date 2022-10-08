В МИД Эстонии поздравили украинский спецназ в связи с ЧП на Крымском мосту

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил украинские подразделения с “вероятной организацией” ЧП на Крымском мосту Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предположил, что ЧП на Крымском мосту организовали украинские подразделения, в связи с чем он их поздравил и приветствовал подобное происшествие. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - приводятся слова Рейнсалу.

Министр напомнил, что Украина давно называла Крымский мост целью своей атаки. Он также сетовал, по словам издания, что физически мост не разрушен, а лишь загорелась железная дорога и обрушились автомобильные пролеты.

"Положительным моментом является то, что движение остановилось", - сказал Рейнсалу.

Напомним, что последствия взрыва на Крымском мосту уже ликвидированы. Сейчас ведется расследование причин ЧП.

При этом к запуску готовится Керченская паромная переправа, на которой уже задействованы четыре судна и три готовятся к эксплуатации.

Тем временем власти Крыма сообщили, что стратегические запасы продовольствия и топлива имеются на полуострове. Резервов хватит более чем на два месяца.