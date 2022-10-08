Чернышенко поручил принять все необходимые меры поддержки туристов в Крыму

Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко дал Ростуризму ряд поручений, связанных с принятием всех необходимых мер поддержки туристов в Крыму, которые прибыли из других российских регионов.

Одна из них – это организация вывоза отдыхающих, у которых истекли туры. Также зампред российского правительства поручил оценить ущерб организациям крымской туротрасли и разработать меры их поддержки.

Чернышенко добавил, что нужно обеспечить своевременное информирование туристов по всем интересующим вопросам через круглосуточно работающую горячую линию.

"Обеспечить сбор типовых вопросов, поступающих от граждан и выработать ответы для операторов кол-центра, - говорится в поручениях. - Обеспечить среднее время ожидания ответа горячей линии – не более 1 минуты".

Как ранее писал сайт KP.RU, туристам, которые сейчас пребывают в Крыму, продлят аренду номеров в отелях, гостиницах и время нахождения в санаториях. Соответствующее поручение отельерам дал глава республики Сергей Аксенов.

Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что забронировавшие отдых на территории полуострова россияне могут поменять направление или согласиться перенести поездку на более поздний срок.

Неорганизованным отдыхающим для решения вопросов рекомендуется обращаться к администраторам отелей, гостиниц и санаториев, где они забронировали места.