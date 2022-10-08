Дептранс Севастополя сообщил, что грузопоставки на полуостров перенаправят через другие регионы

По альтернативным маршрутам уже отправились первые грузы, сообщили в департаменте транспорта Севастополя Фото: REUTERS

Грузовые поставки в Севастополь будут осуществляться по новым маршрутам. По альтернативному каналу уже отправились первые трансферы с грузом. Они следуют через новые регионы России по материковой части, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

"Мы занимались проработкой альтернативных маршрутов, логистических маршрутов, и могу с уверенностью сказать, что маршруты проработаны, проблем с поставкой топлива и продуктовых товаров нет. Проработан альтернативный маршрут через освобожденные территории, и часть грузового транспорта уже перенаправлена", - сказал Иено.

Тем не менее власти Севастополя призывают своих граждан к спокойствию. Резервы продовольствия и топлива, которые сделала администрация города, рассчитаны более чем на два месяца. В том числе, в Севастополе есть все необходимое к началу отопительного сезона.

К тому же поставка необходимых товаров будет осуществляться через Керченскую переправу, которая уже подготовила четыре парома и подготавливает к эксплуатации еще три судна.