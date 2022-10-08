США пообещали Украине оружие, которого у нее «еще не было» Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты пообещали Украине вооружение, которого у Киева еще не было. Как заявили в командовании украинских Вооруженных сил, речь идет о двух батареях зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с РИА Новости рассказал, что поставки этого оружия Киеву пока задерживаются, несмотря на заверения президента Украины Владимира Зеленского о прибытии NASAMS. По мнению специалиста, это связано с тем, что ВСУ насыщают западными вооружениями «с колес», а сами поставщики ведут себя не так, как желают в Киеве. Сейчас только США остается надежным партнером Украины, считает он.

Коновалов уточнил, что у NASAMS есть три модификации, при этом все они являются весьма серьезным оружием. В то же время эти комплексы имеют меньшую в сравнении с российским ЗРК «Бук» зону обнаружения и радиус поражения. Кроме того, российский комплекс сбивает низколетящие воздушные цели на высотах до пяти метров, а его точность составляет 0,99 против 0,85 у NASAMS.

Как считает Коновалова, Украина будет применять эти комплексы для защиты ключевых объектов военной инфраструктуры, но NASAMS вряд ли сможет помочь создать полноценную эшелонированную противовоздушную оборону с централизованным управлением.

Как писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты пообещали предоставить зенитно-ракетные комплексы NASAMS в распоряжение Вооруженных сил Украины еще в июле, заявив, что ВСУ получат эти вооружения в течение нескольких месяцев.