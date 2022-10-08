На севере Германии перестали курсировать поезда дальнего следования из-за нарушения радиосвязи Фото: REUTERS

Железнодорожное сообщение в северных землях ФРГ приостановлено ввиду нарушения работы радиосвязи. Об этом сообщил концерн Deutsche Bahn на своем сайте, добавив, что повреждения носят технический характер.

"В северной Германии из-за технического сбоя на маршруте в настоящее время не курсируют поезда дальнего следования Deutsche Bahn", - говорится в сообщении.

"Нарушение поездной радиосвязи", говорится в сводке Deutsche Bahn, среди причин перебоев с движением выделяется “нарушение поездной радиосвязи”. При этом уточняется, что пригородное сообщение продолжает работать в привычном режиме.

Сбой коснулся маршрутов, проходящих по федеральным землям Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. А конкретно, отменены поезда из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер.

Это не первый сбой в движении транспорта в Германии. В июле 2022 года из-за забастовок на фоне энергетического кризиса прекратилось движение поездов. Транспортные перебои охватили многие страны Европы, в связи с чем опустели вокзалы и встали поезда.