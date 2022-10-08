Минздрав РФ заявил, что частичная мобилизация не скажется на доступности и качестве медпомощи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Частичная мобилизация не повлияет на качество оказания услуг, а также на объем приема пациентов в связи с призванным медперсоналом. На этот случай для работников медицинской сферы предусмотрена система бронирования, которая освобождает их от призыва по частичной мобилизации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы в рамках непосредственного оказания плановой медицинской помощи и экстренной имеем систему бронирования для медицинского персонала, плюс изменяем несколько подходы работы ординаторов, которые также привлекаются сегодня к оказанию медицинской помощи", - сказал министр.

Мурашко заверил, что медицинские услуги будут оказываться в полном объеме, несмотря на мобилизационные мероприятия.

Решение о бронировании врачей осуществляется не только на федеральном уровне, но и в частной практике отдельных областей. Ранее сообщили, что саратовские «Земские доктора» получат бронь от мобилизации по решению регионального Минздрава.