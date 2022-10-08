Авиация завершила ликвидацию последствий пожара на Крымском мосту
Фото: ТАСС
Авиация завершила работы по ликвидации последствий пожара на Крымском мосту, где в субботу, 8 октября, взорвался грузовой автомобиль, рассказали в экстренных службах.
По информации ТАСС, в настоящее время на месте инцидента работает восстановительный пожарный поезд.
Как писал сайт KP.RU, в результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом на Крымском мосту. В связи с этим временно прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного.
В Крымской железной дороге уточнили, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда, в результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту.
Одна автомобильная нитка Крымского моста, которая связывает Керчь и Тамань, предположительно, не пострадала, о чем свидетельствует ее визуальный осмотр, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.