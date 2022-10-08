Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2022 13:17

Авиация завершила ликвидацию последствий пожара на Крымском мосту

На месте инцидента работает восстановительный пожарный поезд
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Авиация завершила ликвидацию последствий пожара на Крымском мосту

Авиация завершила ликвидацию последствий пожара на Крымском мосту

Фото: ТАСС

Авиация завершила работы по ликвидации последствий пожара на Крымском мосту, где в субботу, 8 октября, взорвался грузовой автомобиль, рассказали в экстренных службах.

По информации ТАСС, в настоящее время на месте инцидента работает восстановительный пожарный поезд.

Как писал сайт KP.RU, в результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом на Крымском мосту. В связи с этим временно прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного.

В Крымской железной дороге уточнили, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда, в результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту.

Одна автомобильная нитка Крымского моста, которая связывает Керчь и Тамань, предположительно, не пострадала, о чем свидетельствует ее визуальный осмотр, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.