Авиация завершила ликвидацию последствий пожара на Крымском мосту Фото: ТАСС

Авиация завершила работы по ликвидации последствий пожара на Крымском мосту, где в субботу, 8 октября, взорвался грузовой автомобиль, рассказали в экстренных службах.

По информации ТАСС, в настоящее время на месте инцидента работает восстановительный пожарный поезд.

Как писал сайт KP.RU, в результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом на Крымском мосту. В связи с этим временно прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного.

В Крымской железной дороге уточнили, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда, в результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту.

Одна автомобильная нитка Крымского моста, которая связывает Керчь и Тамань, предположительно, не пострадала, о чем свидетельствует ее визуальный осмотр, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.