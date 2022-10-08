Российские войска уничтожили более 110 украинских военных в Харьковской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины уничтожили более 110 украинских военнослужащих в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области уничтожено более 110 украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны», – сказано в сводке в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские войска пресекли попытки наступления Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, где противник планировал наступать силами двух батальонов. Все атаки ВСУ были отражены, уничтожены более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля. Также российские войска ликвидировали более 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении, кода они пытались форсировать силами двух рот ВСУ реку Жеребец.

Как писал сайт KP.RU, накануе российские военные отразили наступление ВСУ на Купянском направлении.