Захарова раскритиковала главу МИД Эстонии за поздравление Киева с ЧП на Крымском мосту
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Логика министра иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, поздравившего Украину с взрывом на Крымском мосту, выглядит преступной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу поздравил украинские подразделения специального назначения с осуществлением операции против Крымского моста. Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки – преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД Эстонии предположил, что ЧП на Крымском мосту организовали украинские подразделения, в связи с чем он их поздравил и приветствовал происшествие.
В результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом на Крымском мосту. В связи с этим временно было прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного.
Напомним, в настощее время автомобильное движение по Крымскому мосту уже возобновлено.