Захарова раскритиковала главу МИД Эстонии за поздравление Киева с ЧП на Крымском мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Логика министра иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, поздравившего Украину с взрывом на Крымском мосту, выглядит преступной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу поздравил украинские подразделения специального назначения с осуществлением операции против Крымского моста. Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки – преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД Эстонии предположил, что ЧП на Крымском мосту организовали украинские подразделения, в связи с чем он их поздравил и приветствовал происшествие.

В результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом на Крымском мосту. В связи с этим временно было прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного.

Напомним, в настощее время автомобильное движение по Крымскому мосту уже возобновлено.