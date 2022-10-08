Обещания котика Мостика о движении по Крымскому мосту сбылись

Кот Мостик - известный живой талисман Крымского моста.

Главный символ Крымского моста кот Мостик попросил своих подписчиков быть спокойными и предрек скорое восстановление движения. Обнадеживающее мурчание появилось в телеграм-канале Мостика.

"Друзья, без паники! С Крымским мостом всё будет хорошо. Я его строил, знаю. Всё приведут в порядок, и машины с поездами снова поедут", — написал Мостик.

И действительно, слова котика исполнились, как и было сказано. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в 16:00 8 октября движение возобновилось. После проверки легковые автомобили пропускают по неповрежденной полосе. Грузовые машины направляют пока что на паромную переправу.

Кот Мостик поспешил успокоить подписчиков своего телеграм-канала.

С поездами котик тоже оказался прав. Минтранс запланировал запуск железнодорожных сообщений ближе к вечеру 8 октября.

Самые главные слова архитектора-котика сбылись раньше всех. Пожар на мосту ликвидировали еще до обеда. А позже Сергей Аксенов рассказал о том, что на Крымском мосту ведутся следственные мероприятия и ликвидация последствий.