Ростуризм и Минцифры создали колл-центр по ситуации в Крыму Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Федеральное агентство по туризму и Министерство цифрового развития России запустили контактный центр в связи с высокой нагрузкой на горячую линии по ситуации в Крымую Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«В связи с тем, что региональная горячая линия по ситуации в Крыму испытывает большую нагрузку, Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный колл-центр для туристов – как для тех, которые уже отдыхают в Крыму, так и для тех, которые планировали поездку туда в ближайшее время», – написала она в своем Telegram-канале.

Догузова уточнила, что туристы могут получить бесплатную консультацию круглосуточно по номеру +7-800-707-9741.

Напомним, задержавшимся из-за ЧП на Крымском мосту туристам оплатят гостиницы за счет бюджета региона.

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