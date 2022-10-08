Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в розыск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заочно арестованного бывшего депутата Государственной думы Илью Пономарева объявили в розыск по уголовной статье.

«Пономарев Илья Владимирович, 6 августа 1975 года рождения, место рождения РФ, город Москва. Разыскивается по статье УК РФ», – сообщается в базе розыска на сайте Министерства внутренних дел России.

Как отмечается в сообщении, бывший парламентарий объявлен в розыск повторно.

Сайт KP.RU писал о том, что на родине бывшего депутата обвиняют в растрате средств фонда «Сколково». Несколько лет назад его уже заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Напомним, Пономарев стал единственным членом Госдумы, проголосовавшим против присоединения Крыма к России. После этого в июне 2014 года он покинул страну и перебрался в США, а в 2016 ему выдали разрешение на временное проживание на Украине. Спутся три года он получил украинское гражданство.