В Берлине митингующие требуют отмены антироссийских санкций

Демонстранты призывают власти Германии к “дружбе с Россией” Фото: REUTERS

8 октября тысячи демонстрантов собрались перед бундестагом в Берлине с требованиями об отмене антироссийских санкций и возвращении к дешевым энергоносителям из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Многие митингующие несут в руках плакаты с призывами "я хочу российские газ и нефть", "тот, кто молчит сегодня - замерзнет завтра". В числе лозунгов также есть призывы к отставке действующего правительства. Некоторые демонстранты несут в руках вместе с немецкими флагами российские, а также поднимают транспаранты с надписями на русском языке: "мир и дружба с Россией".

Организатором митинга стала правая партия “Альтернатива для германии” (АдГ). Протестующие недовольны высокими ценами, политикой Германии в социальной сфере и требуют возобновить поставки дешевых энергоносителей из России.

В сентябре 2022 года партия "Альтернатива для Германии" заявила о старте протестной кампании по поводу роста цен на энергоносители.

20 сентября депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции «Альтернатива для Германии» сообщили, что собираются посетить Россию, а также намерены поехать в восточную Украину для того, чтобы составить собственное представление о ситуации.

До этого партия призывала власти Германии отказаться от поставок на Украину тяжелого вооружения. Речь о поставках немецких танков Leopard 2 Киеву. По мнению представителей АдГ, это приведет лишь к эскалации конфликта.