В МИД России заявили о поступающих от США воинственных сигналах

Вместе с провокациями звучат “сумбурные намеки” на возможность российско-американского диалога со стороны США. Фото: REUTERS

В условиях конфликта на Украине от США поступают “провокационные воинственные сигналы” в сочетании с “ сумбурными намеками на диалог”, заявляет официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Поступающие в последние дни от Администрации США публичные сигналы в контексте происходящего на Украине сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность соответствующего российско-американского диалога", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

По ее словам, шаги американцев и их сателлитов противоречат сами себе в претензии на “миролюбие показной риторике”. В этой связи Захарова вспоминает высказывания Госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Он заявил, что США будут готовы отреагировать, если Москва проявит "сколько-нибудь серьезные намерения". Между тем еще пару недель назад он начисто отрицал саму возможность поиска дипломатического решения", - сказала Захарова.

При этом представитель российского МИД отметила, что значительно выросли поставки оружия на Украину, и растет вместе с тем число наемников и инструкторов с Запада “непосредственно “на земле””.

Также 8 октября Мария Захарова раскритиковала высказывание представителя МИД Эстонии о ЧП на Крымском мосту. Она отметила в этом “преступную логику круговой поруки” представителей альянса НАТО.