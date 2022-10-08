Минпромторг России не видит необходимости в ограничении розничной продажи в Крыму Фото: Елена Рюмина

Необходимости в ограничении розничной продажи товаров в Крыму и Севастополе на фоне ЧП на Крыцмском мосту сейчас нет, считают в Министерство промышленности и торговли России.

«Минпромторг России не видит необходимости в введении каких-либо ограничений на розничную продажу товаров в Республике Крым и Севастополе. Регионы полностью обеспечены продовольствием, товарные запасы находятся на достаточном уровне», – сказали в ведомстве журналистам.

Введение ограничений актуально, когда в период повышенного, эмоционально обусловленного спроса товары приобретаются в большем объеме, чем это необходимо частного потребления, то есть для перепродажи по более высокой цене, отметили в Минпромторге.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.