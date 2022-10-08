В Тамани началось заседание штаба по ЧП на Крымском мосту при участии главы МЧС Фото: ТАСС

В станице Тамань началось заседание штаба по ЧП на Крымском мосту. В нем принимает участие министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков.

На заседании обсудят вопросы, связанные с мероприятиями по обеспечению безопасности после взрыва на Крымском мосту. Мероприятие проходит в закрытом режиме.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту.

Напомним, в настощее время автомобильное движение по неразрушенной нитке Крымского моста уже возобновлено.