В Кремле заявили, что обращение Путина к нации в ближайшие дни не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает возможное обращение Путина к нации в ближайшее время Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращения президента России Владимира Путина к нации в ближайшее время не планируется. Об этом говорится в сообщении РИА Новости.

Корреспонденты агентства задали вопрос о том, есть ли в планах президента обращение к россиянам в ближайшие дни, на что получили отрицательный ответ.

"Нет", - сказал Песков.

Ранее, 5 октября, пресс-секретарь президента Песков опровергал информацию об обращении Владимира Путина в связи с присоединением новых территорий к России. Уже позднее, 7 октября, президент выступал с обращением на неформальном саммите СНГ к лидерам постсоветских государств.

В числе прочего глава государства РФ заявил, что хоть на Украине происходят трагические события, конфликты развиваются и между другими странами постсоветского пространства, и для них нужно выработать соответствующие меры по обеспечению стратегической безопасности.