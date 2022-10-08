Посольство России направило Молдавии ноту протеста из-за нападения на диппредставительство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России направило Молдавии ноту протеста в связи с нападением на дипломатическое представительство в Кишиневе. В дипмиссии инцидент назвали грубейшим нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдавией.

«7 октября в отношении посольства РФ в Кишиневе проведена враждебная акция. При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии. Молдавской стороне направлена Нота протеста», – сообщается в Telegram-канале посольства.

Инцидент обошелся без жертв. Как отметили в диппредставительстве, эта «враждебная выходка» получит соответствующую процессуальную оценку, а все виновные будут наказаны.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года послу Молдавии в Москве был заявлен решительный протест из-за акции у посольства РФ в Кишиневе.