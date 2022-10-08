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Общество8 октября 2022 16:24

Глава МЧС России призвал водителей воздержаться от поездок по Крымскому мосту

Движение восставнолено по одной ветке, сегодня она пропускает до 3,5 тонн, отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МЧС России Александр Куренков Фото: пресс-служба Совета Федерации

Глава МЧС России Александр Куренков Фото: пресс-служба Совета Федерации

Автолюбителям лучше пока воздержаться от поездок по Крымскому мосту, заявил министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков.

"Ввиду того, что мосту восстановят движение по одной ветке – сегодня она пропускает до 3,5 тонн – хотел бы обратиться к автолюбителям, чтобы они воздержались от этого направления, потому что в одну сторону примерно передвигаются по 60 машин", - сказал глава МЧС журналистам.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Напомним, в настощее время автомобильное движение по неразрушенной нитке Крымского моста уже возобновлено.