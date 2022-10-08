Глава МЧС России призвал водителей воздержаться от поездок по Крымскому мосту

Глава МЧС России Александр Куренков Фото: пресс-служба Совета Федерации

Автолюбителям лучше пока воздержаться от поездок по Крымскому мосту, заявил министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков.

"Ввиду того, что мосту восстановят движение по одной ветке – сегодня она пропускает до 3,5 тонн – хотел бы обратиться к автолюбителям, чтобы они воздержались от этого направления, потому что в одну сторону примерно передвигаются по 60 машин", - сказал глава МЧС журналистам.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Напомним, в настощее время автомобильное движение по неразрушенной нитке Крымского моста уже возобновлено.