В Краснодарском крае объявлен желтый уровень террористической опасности в районе Крымского моста

Пожар на Крымском мосту Фото: REUTERS

Власти Краснодарского края объявили желтый уровень террористической опасности в районе Крымского моста, рассказал глава Темрюкского района Кубани Вениамин Кондратьев.

«Сейчас я подписал введение желтого уровня опасности в Темрюкском районе. Будут повышенные меры: пункты досмотра и контрольно-пропускные мероприятия», – сообщил он журналистам.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Напомним, в настощее время автомобильное движение по неразрушенной нитке Крымского моста уже возобновлено. Пропускную способность реверсивного движения по Крымскому мосту в ближайшее время планируется увеличить с 50 до 100 автомобилей.